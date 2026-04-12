غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يطال بلدات الجنوب ويوقع إصابات ويُدمّر منازل

يتواصل العدوان الذي يشنّه الكيان الإسرائيلي على لبنان، مع تصعيد ملحوظ في وتيرة الغارات الجوية والقصف المدفعي، مستهدفًا مناطق واسعة في الجنوب، وسط استمرار الاعتداءات على البلدات السكنية والبنى التحتية.

وفجر اليوم، شنّ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت بلدة بريقع في قضاء النبطية، وأُفيد عن وقوع إصابة.

وأدت غارة استهدفت منزلًا في بلدة معروب إلى ارتقاء 6 شهداء بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

وتعرضت منطقة “النبي عمران” في بلدة القليلة لقصف مدفعي وكذلك بلدة المنصوري، فيما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدتي صديقين وبافليه والقليلة.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارة جوية على بلدة السماعية، استهدفت منزلًا سكنيًا. كما نفّذ العدو الإسرائيلي غارة جوية عبر الطيران الحربي استهدفت بلدة عيتيت.

وقامت مروحية من نوع “أباتشي” بإطلاق النار بشكل كثيف ومركّز من الأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه بلدة الخيام، التي تتعرض أيضًا لقصف مدفعي ثقيل.

ودعت بلدية الخيام الأهالي إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالمنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على سلامتهم.

وفي قضاء بنت جبيل، أغار الطيران الحربي المعادي على بلدات خربة سلم وكونين وبرج قلاويه. واعتبارًا من بعيد منتصف ليل السبت – الأحد، نفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات صربين، حاريص على دفعتين، كفرا، وخربة سلم في قضاء بنت جبيل.

كما تعرضت ليلًا أطراف مزرعة حلتا في أطراف بلدة كفرشوبا لغارة جوية، وكذلك الطريق التي تصل بلدتي شبعا والهبارية، مع ورود معلومات عن انقطاع الطريق.

ودمّرت غارتان متتاليتان منزلًا في بلدة شبعا، تزامنًا مع قصف مدفعي ليلًا استهدف أطراف البلدة، وعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة مصدرها موقع الرادار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام