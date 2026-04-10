الجمعة   
   10 04 2026   
   21 شوال 1447   
   بيروت 20:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قناة المنار تزف الشهيد أنور رميتي وزوجته فاطمة عنان ضحيتَي العدوان على كيفون

      بكل فخر واعتزاز تزف قناة المنار الشهيد انور حسن رميتي “ابو جعفر” والذي ارتقى مع زوجته الشهيدة فاطمة نعيم عنان اثر العداون الصهيوني على منطقة كيفون يوم الاربعاء.

      ابو جعفر هو من العاملين الاداريين في قناة المنار منذ العام سبعة وتسعين وشارك في العديد من الدورات الفنية والثقافية خلال فترة عمله، وكان يتميز بحسن السيرة والولاء للمؤسسة. تتقدم قناة المنار من عائلة الزميل ابو جعفر بأسمى آيات العزاء والتبريك معاهدة اياه بالاستمرار على المبادىء والقيم التي قدم روحه من أجلها في حفظ المقاومة ودماء الشهداء.

      المصدر: موقع المنار

