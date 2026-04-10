    لبنان

    العدوان الصهيوني متواصل ضد المدنيين وغارات في الجنوب والبقاع

      واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على جنوبي لبنان والبقاع ضد المدنيين والمباني السكنية.

      وافاد مراسل المنار ان الطيران المعادي اغار على بلدة المنصوري. كما اغار مستهدفا بلدة بيت ياحون.

      وفي سحمر ارتقى شهيدان واصيبت مواطنة جراء غارة صهيونية.

      كما نفذ العدو غارة على اطراف بلدة انصار قرب بعلبك ما ادى الى ارتقاء شهيد.

      وعصر اليوم افاد مراسل المنار عن سلسلة غارات من الطيران الحربي المعادي على مدينة النبطية ومحيطها .
      وارتقى شهداء بين عناصر أمن الدولة جراء اعتداء استهدف محيط السراي الحكومي في النبطية ..

      ونفذ العدو غارة من مسيرة استهدفت بلدة جبشيت. واغار الطيران الحربي المعادي على بلدة بريقع في جنوب لبنان ..

      الصحة اللبنانية: 303 شهداء و1150 جريحا في حصيلة غير نهائية لغارات العدو الإسرائيلي الاربعاء

