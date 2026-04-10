    العصف المأكول | المقاومة تواصل عملياتها البطولية ضد العدو الاسرائيلي دفاعأً عن لبنان وشعبه

      تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الجمعة عملياتها البطولية ضد العدو الإسرائيلي والتصدي لتوغلاته في القرى الحدودية جنوباً.

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 23:00 أمس الخميس 09-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في معتقل الخيام بصلية صاروخيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 20:45 أمس الخميس 09-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في باحة موقع المرج بمسيّرة انقضاضيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 22:00 أمس الخميس 09-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في باحة ثكنة برانيت بمسيّرة انقضاضيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:20 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:05 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة المطلّة بصلية صاروخيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:30 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة شلومي بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 00:30 الجمعة 10-04-2026 مرابض المدفعيّة شمال مستوطنة غورن بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 02:15 الجمعة 10-04-2026 ثكنة يعرا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

      إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 05:50 الجمعة 10-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخيّة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (10):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

      إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (11):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:30 الجمعة 10-04-2026 مستوطنتي المطلّة ومسكاف عام بصلية صاروخيّة.

      إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 الجمعة 10-04-2026 مستوطنة مسكاف عام للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

      إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      الجمعة 10-04-2026‏

      21 شوال 1447 هـ

      المصدر: موقع المنار

