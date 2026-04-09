النائب فضل الله: السلطة تخلت عن الجنوب ومن بنت جبيل نحمي العاصمة

قال النائب حسن فضل الله في تصريح له حول التطورات الميدانية والسياسية تقف مدينتي العزيزة بنت جبيل شامخة وهي تقاوم الغزاة، ويزرع المقاومون الأبطال دمهم في أرضها الطاهرة، وبين بيوتها ومحالها وحاراتها، وهم يدافعون عن حدود الوطن، ليحموا عاصمته وكل أرضه. أما السلطة في بيروت فلا يعنيها ما يجري على أرض الجنوب وقد تخلت عنه، ولا يدافع عنه سوى المقاومين، وهي تريد تكرار التجربة في بيروت التي استباحها العدو بالأمس مع بقية المناطق في جريمة حرب ضد الانسانية، استهدفت المدنيين العزل.

وأشار إلى أنه لا شيء يهدد أمن بيروت سوى هذا العدو ومن معه من أصحاب مشاريع الفتنة وأبواقهم التحريضية، وتغذيهم قرارات بعض من في هذه السلطة.

وأضاف أهل المقاومة فهم من صلب بيروت، وأحرص الناس على أمن مدينتهم واستقرارها. ولن يسمحوا لأي كان بالمس بها.

وتابع: مصير شعبنا سيبقى في يد أمينة، وسيبقى سلاحه مشرعا في مواجهة العدو، لمنعه من احتلال الجنوب كي لا يصل إلى بيروت، ومستقبل هذا الشعب يصنعه الكبار من المقاومين ورافضي الهيمنة والاحتلال.

وختم قائلا : لنا ملء الثقة بإيران قيادة وشعبا لتكون سندا لشعبنا، وهي لن تتخلى عنه، ومواقف مسؤوليها في موضوع وقف إطلاق النار خير دليل، وهي عودتنا دائما على صدق علاقاتها ببلدنا منذ انطلاقة أولى رصاصات المقاومين في بيروت عام ١٩٨٢.

المصدر: موقع المنار