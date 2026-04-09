الخميس   
   09 04 2026   
   20 شوال 1447   
   بيروت 12:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    مجلس الوزراء يلتئم في بعبدا برئاسة عون وبحث في المستجدات وبنود تنظيمية وتعيينات

      التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

      وسبقت الجلسة خلوة جمعت الرئيسين عون وسلام، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.

      وافتتحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء المجازر الإسرائيلية.

      ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، تتضمن مشاريع واقتراحات قوانين، إضافة إلى تعيينات إدارية وشؤون وظيفية، فضلاً عن بنود طارئة تستدعي اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

