الخميس   
   09 04 2026   
   20 شوال 1447   
   بيروت 00:14
    لبنان

    وزارة الصحة: 182 شهيدًا و890 جريحًا في حصيلة ثانية للغارات الإسرائيلية اليوم

      صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي اليوم أدت في حصيلة ثانية غير نهائية، إلى 182 شهيدًا و890 جريحًا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 8 نيسان إلى 1,739 شهيدًا و5,873 جريحًا.

      وشهد لبنان، اليوم الأربعاء، قصفًا إسرائيليًا غير مسبوق طال مختلف المناطق، حيث اتسعت رقعة الاستهدافات لتشمل مناطق واسعة في جنوب البلاد مرورًا بجبل لبنان، وصولًا إلى الضاحية الجنوبية ومناطق في عمق العاصمة بيروت، بالإضافة إلى صور والهرمل والبقاع.

      المصدر: موقع المنار

      سلام يعلن الحداد الوطني يوم غد الخميس

      وزيرة التربية تدين استهداف المؤسسات التعليمية في لبنان وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل

      تقرير مصور | القاهرة تستضيف المؤتمر السادس للأحزاب السياسية دعمًا للبنان

