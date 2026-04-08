    العدو الصهيوني نفذ عشرات الغارات على العديد من المناطق اللبنانية

      شن العدو الصهيوني سلسلة غارات متزامنة غادرة على العديد من المناطق اللبنانية عصر اليوم مستهدفا ابنية سكنية ما ادى للعديد من الشهداء والجرحى.

      شملت الغارات بيروت و الضاحية الجنوبية:
      بئر حسن – الرحاب
      حي السلم
      المنارة (شقة)
      عين المريسة
      كورنيش المزرعة
      مصيطبة
      البسطة (شقة)
      الشويفات
      عرمون (البيادر)
      كيفون
      عين التينة (شقة)
      بشامون المدارس

      غارات الجنوب اللبناني:
      بنت جبيل
      كفرصير
      الكفور
      حاروف
      جباع
      عين قانا
      زبدين
      الشرقية
      الدوير
      كفرجوز
      كفررمان
      جبشيت
      حبوش
      جباع
      القصيبة
      صير الغربية
      حارة صيدا
      الصرفند
      دير الزهراني
      صور
      خربة سلم
      عربصاليم
      انصار
      الشرقية
      زفتا
      صيدا
      حومين التحتا
      جويا
      بيسارية
      انصار
      دير قانون النهر

      غارات بعلبك و البقاع:
      دورس
      شمسطار
      الهرمل
      الكرك
      سهل طاريا

      مواضيع ذات صلة

      بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصاروخ نوعي

      بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصاروخ نوعي

      خاص| كيف فاجأ حزب الله الصديق والعدو بقدراته: المقاومة تُعيق التقدم الإسرائيلي

      خاص| كيف فاجأ حزب الله الصديق والعدو بقدراته: المقاومة تُعيق التقدم الإسرائيلي

      سلسلة اعتداءات للكيان الإسرائيلي على العديد من مناطق لبنان

      سلسلة اعتداءات للكيان الإسرائيلي على العديد من مناطق لبنان