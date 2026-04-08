العدو الصهيوني نفذ عشرات الغارات على العديد من المناطق اللبنانية

شن العدو الصهيوني سلسلة غارات متزامنة غادرة على العديد من المناطق اللبنانية عصر اليوم مستهدفا ابنية سكنية ما ادى للعديد من الشهداء والجرحى. شملت الغارات بيروت و الضاحية الجنوبية:

بئر حسن – الرحاب

حي السلم

المنارة (شقة)

عين المريسة

كورنيش المزرعة

مصيطبة

البسطة (شقة)

الشويفات

عرمون (البيادر)

كيفون

عين التينة (شقة)

بشامون المدارس غارات الجنوب اللبناني:

بنت جبيل

كفرصير

الكفور

حاروف

جباع

عين قانا

زبدين

الشرقية

الدوير

كفرجوز

كفررمان

جبشيت

حبوش

القصيبة

صير الغربية

حارة صيدا

الصرفند

دير الزهراني

صور

خربة سلم

عربصاليم

انصار

زفتا

صيدا

حومين التحتا

جويا

بيسارية

دير قانون النهر غارات بعلبك و البقاع:

دورس

شمسطار

الهرمل

الكرك

سهل طاريا