تصعيد إسرائيلي متواصل على الجنوب… غارات تستهدف بلدات عدة وترفع حصيلة الشهداء

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الجوي والبري على جنوب لبنان، عبر سلسلة غارات استهدفت بلدات كفرتبنيت وصريفا وأنصار وحبوش، فيما أغارت طائرة مسيّرة معادية على محيط مستشفى النبطية الحكومي، كما استهدفت غارة أخرى طريق حبوش – دير الزهراني وأصابت سيارة “بيك أب”.

وفي حصيلة للاعتداءات، أعلنت وزارة الصحة العامة أن غارة العدو على بلدة معروب أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص، بينهم مسعف في الهيئة الصحية الإسلامية، وإصابة خمسة آخرين بجروح. كما أسفرت غارة على بلدة العباسية عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة رابع، فيما أدت غارة على بلدة طيردبا إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من آذار وحتى صباح التاسع والعشرين من الشهر الجاري بلغت 3355 شهيداً و10095 جريحاً.

ومن جنوب لبنان، ينضم إلينا مراسلنا أمين شومر لمتابعة آخر التطورات الميدانية.