حزب الله يشيّع الشهيد الحاج مسلم دياب أمهز في موكب حاشد ببلدة مقراق

شيع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة مقراق والجوار الشهيد السعيد الحاج مسلم دياب أمهز (ابو الفضل)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية البلدة بنثر الورود والارز ، قبل انطلاق موكب التشييع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري الى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولا الى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لاميركا واسرائيل.

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر فضيلة الشيخ نبيل أمهز ووري بعدها الشهيد الثرى في جبانة البلدة الى جانب من سبقه من اخوته الشهداء.

المصدر: موقع المنار