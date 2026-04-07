الاجتماع الوزاري تناول “الاتصالات الرامية الى وقف الحرب وحاجات النازحين والاجراءات الأمنية وغلاء الأسعار”

أعلن وزير الإعلام بول مرقص فحوى الاجتماع الوزاري اليومي الذي عقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، وبمشاركة عدد من الوزراء، وقال ” ان الرئيس سلام عرض لمسار الاتصالات الرامية الى وقف الحرب، وتوقّف عند وضعية معبر المصنع والوضع الأمني، وحركة المرور في بيروت، والمخالفات التي يجب مكافحتها، إلى جانب متابعة حاجات النازحين ومتطلبات الإيواء والإغاثة”.

أضاف مرقص: “من جهته، عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني والتنسيق بين شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وتكثيف الدوريات والحواجز والتخفيف من الازدحام في ركن السيارات في بيروت.

كما عرض وزير الدفاع ميشال منسى التطورات الميدانية وانتشار عناصر الجيش في بيروت وتعزيز الدوريات ومؤازرة قوى الأمن الداخلي. وعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد تعزيز الوضع الأمني لمراكز استضافة النازحين”.

وتابع:”كذلك عرضت وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي ريما كرامي حضور ممثلي الوزارة في المدارس التي تشكّل ٦٠% من مراكز الاستضافة، فيما عرض وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط جهود الوزارة في مكافحة الاحتكار والغش والاحالات الى القضاء التي ستتناول مورّدين كبارا يتلاعبون بالأسعار مع التشدد في المخالفات المتكررة”.