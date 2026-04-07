بالفيديو | مشاهد لاسقاط مسيّرة صهيونية من نوع “أوربيتر 4” فوق كرمنشاه غرب إيران

نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، مشاهد مصورة تُظهر تدمير طائرة مسيّرة معادية تابعة للكيان الصهيوني في سماء محافظة كرمانشاه غربي البلاد، وذلك يوم الأحد الماضي.

وكان أوضح بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري، الأحد، أن الطائرة المسيّرة التي تم رصدها وإسقاطها هي من نوع “أوربيتر 4” (Orbiter 4)، وقد تم التعامل معها بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة تابعة للحرس الثوري، وتعمل تحت إطار الشبكة الموحدة والمنسقة للدفاع الجوي في البلاد.

وأكد البيان أن عملية الرصد والاشتباك تمت بنجاح، حيث تم إسقاط الطائرة المعادية في أجواء كرمانشاه، دون أن تسبب أي أضرار على الأرض.

المصدر: موقع المنار