جولة صحية ميدانية في صيدا: دعم للمستشفيات ومتابعة لأوضاع النازحين

تفقد وزير الصحة العامة ركان نصر الدين المستشفيات الحكومية في صيدا، في إطار تعزيز جهوزيتها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتزايد أعداد النازحين إلى المدينة وجوارها.

وشملت الجولة مستشفى صيدا الحكومي والمستشفى التركي، حيث اطّلع نصر الدين على أوضاعهما وأوضاع المرضى، بحضور النائب عبد الرحمن البزري والكوادر الطبية. وأكد الوزير استمرار التغطية الاستشفائية الكاملة لغير المضمونين، والوقوف إلى جانب النازحين، مشددًا على مواصلة تقديم الخدمات الصحية في مختلف المناطق رغم استهداف عدد من المستشفيات وإقفال بعضها قسرًا.

كما زار نصر الدين بلدية صيدا، حيث التقى رئيسها مصطفى حجازي، واطّلع منه على أعداد النازحين في المدينة واحتياجاتهم الصحية، مثنيًا على احترافية إدارة غرفة العمليات في البلدية، لا سيما في ما يتعلق بملف الدواء ومتابعة الاستشفاء.

بدوره، شدد حجازي على أهمية دعم وزارة الصحة للمرافق الطبية في صيدا لضمان استمرارها في أداء واجبها تجاه الوافدين، مؤكدًا أن صيدا ستبقى دائمًا الحضن الوطني الجامع لكل اللبنانيين.

المصدر: موقع المنار