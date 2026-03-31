مقر خاتم الأنبياء المركزي ينفذ ضربات ضد قواعد أمريكية وإسرائيلية بصواريخ ثقيلة

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي عن تنفيذ القوة البحرية ضربات واسعة ضد أهداف إرهابية أميركية وصهيونية ضمن الموجة 88 من عمليات وعد صادق 4.

وأوضح المقر أن العمليات شملت استهداف سفينة حاويات تابعة للكيان الصهيوني في مياه الخليج بالصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى تجمعات لمشاة البحرية الأميركية على سواحل دولة الإمارات، حيث كان الجنود الأميركيون يختبئون في مواقع مموهة خارج القواعد العسكرية، وتم استهدافهم بدقة عبر طائرات مسيرة انتحارية.

وأضاف البيان أن العمليات شملت نقاطًا حساسة في جنوب ووسط وشمال الأراضي المحتلة، باستخدام صواريخ ثقيلة من نوع عماد وقدر وخرمشهر، ما أسفر عن توجيه ضربات مهلكة للأهداف المحددة بدقة عالية.

المصدر: موقع المنار