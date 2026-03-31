تقرير إسرائيلي: قطاع التكنولوجيا يترنّح… 71% من الشركات متضرّرة وثلثها يدرس الرحيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، استناداً إلى معطيات صادرة عن هيئة الابتكار الإسرائيلية، عن أزمة متفاقمة تضرب قطاع التكنولوجيا في الكيان، في ظل تداعيات الحرب المستمرة.

ووفق استطلاع شمل 637 شركة، أفادت 71% من شركات التكنولوجيا بتضرّر عمليات جمع التمويل، فيما ألغت 11% منها استثمارات كانت مقرّرة، ما يعكس تراجعاً حاداً في بيئة الأعمال.

وأشار المحلل الاقتصادي أرييل فايغلين إلى أنّ القطاع، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، يواجه ضغوطاً غير مسبوقة تهدّد استمراريته.

كما أظهرت النتائج أنّ استدعاء الموظفين للخدمة في قوات الاحتياط أثّر على نحو نصف الشركات، متسبباً بتأخيرات كبيرة في تطوير المنتجات بنسبة بلغت 87%.

وفي السياق، تضرّر النشاط الدولي لنحو 75% من الشركات نتيجة القيود الجوية والتوترات الأمنية، فيما تدرس 31% منها نقل أعمالها إلى خارج الكيان، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين.

أما على مستوى الإنتاج، فقد أعلنت 76% من الشركات تراجع قدراتها، مع توقّف الإمدادات في بعض المرافق، وسط تحذيرات من احتمال إغلاق 12% منها بشكل نهائي إذا استمرت الأزمة.

من جهته، أقرّ مدير الهيئة درور بين بحجم التحديات، مؤكداً أنّ الأزمة تطال القوى العاملة وسلاسل التوريد وإمكانية الوصول إلى التمويل، في مؤشر إلى أزمة عميقة تضرب أحد أبرز أعمدة اقتصاد الكيان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية