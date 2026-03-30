بالفيديو | حرس الثورة الإسلامية ينفذ 4 عمليات بحرية ناجحة ضد أهداف أمريكية وصهيونية

أعلن حرس الثورة الإسلامية أن قوته البحرية نفذت صباح اليوم أربع عمليات ناجحة وسريعة ضد أهداف أمريكية وصهيونية، ضمن استمرار الموجة الـ 87 من العمليات البحرية.

وتمكّنت القوة البحرية، وفق بيان رسمي، من تدمير أربع نقاط لتجمع قادة وإمكانات العدو، من خلال ضربات قوية وخاطفة، استنادًا إلى إجراءات استخباراتية وعملياتية دقيقة.

وشملت العمليات استهداف سفينة حاويات تابعة للنظام الصهيوني وتحمل الاسم التجاري “إكسبريس روم”، وترفع علم دولة ثالثة، بضربة صاروخية مباشرة. كما تم استهداف المقر السري لقادة الأسطول الخامس الأمريكي خارج الحامية الرئيسية في البحرين بواسطة طائرة مسيرة، وقد جاء الاستهداف أثناء اجتماع للقادة، مع تسجيل حركة سيارات الإسعاف كدليل على نجاح العملية.

وأضاف البيان أن القوة البحرية نفذت عملية مركّبة لاستهداف مركز تجمع يضم أكثر من 200 قائد وضابط أمريكي في مركز مموّه للتحكم والقيادة خارج قاعدة “منهاد” في الإمارات، بالإضافة إلى استهداف رادار الإنذار الجوي الأمريكي المستخدم لتوجيه طائرات إف-16 على ساحل منطقة الزهران في السعودية، بدقة متناهية.

وأكد حرس الثورة الإسلامية أن القوة البحرية ستواصل نهج القائد الشهيد تنكسيري بقوة وثبات، مشيراً إلى أن إنجازات هذه العمليات أُهديت إلى روح القائد الشهيد للأدميرال تنكسيري.

المصدر: موقع المنار