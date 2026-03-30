الرئيس عون: نواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض مع “إسرائيل”

اكد الرئيس جوزاف عون ان “اليد التي ستمتد الى السلم الأهلي ستُقطع”. وقال ان “الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع اي خلل امني وتقوم بتوقيفات ومصادرة للأسلحة”. واكد ان “لا احد في لبنان يرغب باندلاع حرب اهلية وان من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه”.
واشار عون ان “الأوضاع مأساوية في الجنوب بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها “إسرائيل”، ونواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض مع “إسرائيل”.
كلام عون جاء خلال استقباله وفداً من “منتدى غسان سكاف الوطني”.
وفد من بلدة دبل الحدودية عرض أمام الرئيس جوزاف عون واقع البلدة، طالباً مساعدات عاجلة لدعم صمود الأهالي، وتلبية حاجات المرضى، وتأمين الوصول إلى البئر الارتوازي لضخ المياه.