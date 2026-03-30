الإثنين   
   30 03 2026   
   10 شوال 1447   
   بيروت 16:25
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس عون: نواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض مع “إسرائيل”

      ‏اكد الرئيس جوزاف عون ان “اليد التي ستمتد الى السلم الأهلي ستُقطع”. وقال ان “الأجهزة الأمنية تتخذ خطوات حازمة لمنع اي خلل امني وتقوم بتوقيفات ومصادرة للأسلحة”. واكد ان “⁠لا احد في لبنان يرغب باندلاع حرب اهلية وان من يسعى إلى الاصطياد بالمياه العكرة لن تنجح مساعيه”.
      ‏واشار عون ان “الأوضاع مأساوية في الجنوب بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها “إسرائيل”، ونواصل الاتصالات الدولية لدفع الأمور في اتجاه تحقيق التفاوض مع “إسرائيل”.

      ‏كلام عون جاء خلال استقباله وفداً من “منتدى غسان سكاف الوطني”.

      ‏وفد من بلدة دبل الحدودية عرض أمام الرئيس جوزاف عون واقع البلدة، طالباً مساعدات عاجلة لدعم صمود الأهالي، وتلبية حاجات المرضى، وتأمين الوصول إلى البئر الارتوازي لضخ المياه.

      مواضيع ذات صلة

      ترقبوا عصر اليوم مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثلاث دبّابات ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في خراج بلدة دبل جنوب لبنان

      ترقبوا عصر اليوم مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ثلاث دبّابات ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في خراج بلدة دبل جنوب لبنان

      وزارة الصحة: استشهاد مواطن وإصابة 17 آخرين بجروح في غارة العدو على منطقة الرحاب

      وزارة الصحة: استشهاد مواطن وإصابة 17 آخرين بجروح في غارة العدو على منطقة الرحاب

      وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح (١٠ لبنانيين، ستة سوريين من بينهم ٤ أطفال، وسيدة من الجنسية الكينية)

