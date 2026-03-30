مقتل جندي من اليونيفيل وإصابة آخر جنوب لبنان… و5 شهداء بغارة على شقرا

قُتل جندي وأُصيب آخر من قوات اليونيفيل إثر انفجار مقذوف داخل موقع تابع لها في جنوب لبنان، بالتزامن مع سقوط 5 شهداء وإصابة اثنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل.

وأوضحت اليونيفيل في بيان أن الانفجار وقع ليل الأحد في موقعها قرب عدشيت القصير، ما أدى إلى مقتل أحد جنودها وإصابة آخر بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن مصدر المقذوف لا يزال مجهولاً، وقد فُتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

ودعت القوة الدولية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي، وضمان سلامة وأمن عناصرها وممتلكاتها، وتجنب أي أعمال قد تعرّض قوات حفظ السلام للخطر.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن غارة إسرائيلية على بلدة شقرا أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين، في ظل استمرار الاعتداءات على مناطق جنوب لبنان.

يُذكر أن مواقع اليونيفيل تعرّضت مراراً للاستهداف منذ تصاعد المواجهات الأخيرة، حيث سُجّلت حوادث مشابهة في مناطق حدودية، من بينها إصابة مقرها في الناقورة في وقت سابق، إضافة إلى إصابة جنود حفظ سلام في حوادث أخرى.

المصدر: موقع اليونيفيل