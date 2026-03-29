تظاهرات حاشدة في أوروبا تنديداً بالحرب على إيران

شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الحرب والتصعيد العسكري في المنطقة، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع رفضاً للسياسات التدخلية والدعوات إلى توسيع النزاعات.

ففي لندن، شارك أكثر من مليون متظاهر في مسيرة واسعة جابت شوارع المدينة، رافعين شعارات تطالب بوقف الهجمات العسكرية وإنهاء الحروب، كما عبّروا عن رفضهم لدعم الحكومة البريطانية لهذه السياسات.

وامتدت الاحتجاجات إلى برلين وروما وأوسلو، حيث شارك آلاف المتظاهرين من مختلف الفئات، بما في ذلك منظمات حقوقية ونشطاء سلام، مؤكدين تضامنهم مع المدنيين المتأثرين بالحرب، ومنددين بالتصعيد العسكري.

ودعا المشاركون إلى “وقف فوري للعمليات العسكرية، محذرين من مخاطر اتساع رقعة النزاعات وتصاعد التيارات المتطرفة، لما لذلك من تداعيات على الأمن والاستقرار الدوليين”.

