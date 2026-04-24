    ايران | تظاهرة في بسطام بمحافظة سمنان تعبّر عم دعم القيادة والقوات المسلّحة و التمسّك بالوحدة بمواجهة العدوان الخارجي

      شهدت مدينة بسطام الواقعة في محافظة سمنان شمال شرق إيران، مساء الخميس، تظاهرة ليلية، داعمة لقيادة الجمهورية الاسلامية ولقواتها المسلّحة، في مواجهة العدوان الاميركي – الاسرائيلي.

      ورفع المشاركون الأعلام الايرانية ورايات المقاومة اللبنانية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة لقيادة الجمهورية الاسلامية وقواتها المسلحة لمواجهة العدوان، كما أعربوا عن دعمهم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتضامنهم مع معاناة الشعبين.

      كما أعرب المشاركون عن تمسّكهم بالوحدة الوطنية في مواجهة العدوان، مؤكدين أن تماسكهم يشكّل “ردًا حاسمًا على الأعداء”، و أن وحدة الصف تمثّل عامل قوة أساسي في مواجهة الضغوط، في مشهد يعكس حضورًا شعبيًا وتفاعلًا لافتًا.

      وتأتي هذه الفعالية، ضمن سلسلة فعاليات وتجمعات تشهدها مختلف المدن إيرانية، حيث يحرص المواطنون على التعبير عن مواقفهم الداعمة للوحدة والمواجهة، في ظل التطورات الراهنة.

      المصدر: وكالة يونيوز

