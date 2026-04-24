زلزال بقوة 5.8 درجة في البحر المتوسط

أفاد المركز الأورومتوسطي لعلوم الزلازل بتسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة جزيرة كريت اليونانية.

ووفقا لبيانات علماء الزلازل، فقد كان مركز الهزة الأرضية على بعد 76 كيلومترا شمال شرقي مدينة إيراكليون، في حين بلغ عمق بؤرته 13 كيلومترا.

ولم ترد أي معلومات عن وجود ضحايا أو أضرار. كما لم يُعلن عن أي خطر لحدوث تسونامي.

جدير بالذكر أن زلزالا بنفس الشدة 5.8 درجات على مقياس ريختر، كان قد ضرب الجزيرة في يوليو العام الماضي.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي أن الزلزال وقع على بعد 66 كيلومترا غرب مدينة مورنييس بالجزيرة.

