قاآني: وحدة الداخل الإيراني سند للمقاومة في مواجهة واشنطن وتل أبيب

أكد قائد قوة “القدس” في حرس الثورة الإسلامية إسماعيل قاآني أن وحدة الشارع الإيراني وانسجام المسؤولين يشكلان السند الأساسي لجبهة المقاومة في مواجهة ما وصفه بالعدو الأميركي الصهيوني.

وقال قاآني، في منشور له، إن “السند الحقيقي للمقاتلين يتمثل في وحدة الشعب والدولة”، مشددًا على أن هذا التماسك، إلى جانب الالتفاف حول قيادة الثورة، سيقود إلى “إجبار المعتدي على الندم”.

وجاءت تصريحات قاآني بالتزامن مع رسالة موحدة نشرها رؤساء السلطات الثلاث في إيران، وهم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أكدوا فيها وحدة الموقف الرسمي، ردًا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدثت عن وجود خلافات داخلية.

وشدد قاآني على أن “وحدة الصف الداخلي” تمثل طريق النصر، معتبرًا أن التماسك بين الشعب والقيادة هو العامل الحاسم في مواجهة التحديات الراهنة.

المصدر: وكالة إرنا