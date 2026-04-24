الأمم المتحدة تدين اغتيال الصحافية آمال خليل: استهداف المدنيين انتهاك للقانون الدولي

دان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ستيفان دوجاريك، استشهاد الصحافية اللبنانية آمال خليل جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الطيري جنوب لبنان، مقدماً التعازي لعائلتها وزملائها، ومتمنياً الشفاء للصحافية الأخرى التي أُصيبت في الاعتداء.

وأوضح دوجاريك أن قوات “اليونيفيل” ساهمت، عقب الغارة، في التنسيق مع الجيش الإسرائيلي لتسهيل وصول فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى موقع الاستهداف، من أجل تقديم المساعدة ونقل المصابين.

وشدد على أن الأمين العام يجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم الصحافيون، في كل الأوقات، داعياً إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه في الجريمة، ومعتبراً أن استهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات يشكلان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن الأمم المتحدة تدين بشكل واضح استهداف الصحافيين، مشيراً إلى أهمية تمكينهم من أداء مهامهم دون تهديد أو مضايقة. كما لفت إلى أن إجراء تحقيق دولي يتطلب تفويضاً خاصاً، معتبراً أن للمنظمات المعنية بحرية الصحافة دوراً أساسياً في متابعة هذه الجرائم ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب.

المصدر: رويترز