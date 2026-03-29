البيان رقم 50 الصادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية

جاء في البيان : تحذير إلى حكام أمريكا المجرمين! قامت القوات الأمريكية–الصهيونية المعتدية، عبر قصف جامعة «العلوم والتكنولوجيا» في طهران، باستهداف الجامعات الإيرانية للمرة عدة مرات.

وعلى حكام البيت الأبيض غير المدبرين أن يعلموا أنه اعتبارًا من الآن، فإن جميع جامعات الكيان المحتل والجامعات الأمريكية في منطقة غرب آسيا تُعد أهدافًا مشروعة لنا، وذلك إلى حين استهداف جامعتين ردًا على تدمير الجامعات الإيرانية.

نوصي جميع العاملين والأساتذة والطلاب في الجامعات الأمريكية في المنطقة، وكذلك سكان المناطق المحيطة بها، بالابتعاد لمسافة كيلومتر واحد عن هذه الجامعات حفاظًا على أرواحهم.

وإذا كانت الحكومة الأمريكية ترغب في ألا تُستهدف جامعاتها في المنطقة، باستثناء الجامعتين المحددتين للرد، فعليها إصدار بيان رسمي يدين قصف الجامعات، وذلك كحد أقصى حتى الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران. وإذا أرادت بعد ذلك أيضًا تجنّب استهداف جامعاتها في المنطقة، فعليها كبح جماح حلفائها ومنعهم من مهاجمة الجامعات والمراكز البحثية، وإلا فإن هذا التهديد سيبقى قائمًا وسيتم تنفيذه.