“التقدمي الاشتراكي” دان استهداف الاعلاميين: للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الإسرائيلي

ندد الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان في بيان له السبت “بالاستهداف الإسرائيلي الجبان الذي طال الصحافية فاطمة فتوني، وأخيها المصوّر محمد فتوني، من قناة الميادين، وعلي شعيب من قناة المنار، ما أدّى إلى استشهادهم”.

كما تقدّم”التقدمي” بالتعزية “إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمؤسّسة العسكرية، وعائلة الشهيد العريف محمد مفيد الطفيلي، الذي ارتقى شهيداً جرّاء غارة على بلدة دير الزهراني”.

كذلك دان التقدي استهداف العدو نقطةً للهيئة الصحية عند دوّار كفرتبنيت، ما أدى إلى استشهاد المسعفَين محمد حسن طفيلي ومحمد ناصيف زهور.

وفي السياق، دعا “التقدمي” الحكومة اللبنانية الى أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها القضائي، وفقاً للفقرة ٣ مادة ١٣ من نظام روما، والذي بموجبه تعطى “الجنائية الدولية” صلاحية التحقيق في جرائم الحرب هذه التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمسعفين وجميع المدنيين الذين يستهدفهم.

واكد “التقدمي” على “أهمية أن تقوم الحكومة أيضاً بتوثيق انتهاكات إسرائيل وجرائمها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام