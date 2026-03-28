تجمع المحامين في حزب الله: على الدولة اللبنانية القيام بواجباتها كافة لحماية الفرق الصحفية والكوادر الطبية

بيان صادر عن تجمع المحامين في حزب الله بشأن استهداف الصحفيين والمسعفيين في جنوب لبنان:

إمعانًا في جرائمه المستمرّة والمتمادية، اغتال العدو الإسرائيلي اليوم عن سبق أصرار وترصد الصحافيين مراسل قناة المنار علي شعيب ومراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني وشقيقها المصور محمد فتوني في جزين جنوب لبنان، كما اغتال 4 مسعفين من كشافة الرسالة في زوطر الشرقية ومُسعفًا من الهيئة الصحية الإسلامية في كفرتبنيت جنوبي لبنان.

إنّ استهداف الصحفيين وأفراد الكادر الطبي يؤكد نكران جيش العدو الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين والكوادر الطبية في أماكن النزاعات المُسلحة، إذ تحمي المادة 79 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الصادر عام 1979 الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة وتوجب معاملتهم كمدنيين، كما تحمي المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 20 من اتفاقية جنيف الرابعة العاملين في القطاع الصحي والمراكز الصحية في أماكن النزاعات المسلحة.

إنّ تجمع المحاميين في حزب الله إذ يستنكر جرائم العدو الإسرائيلي المتمادية هذه، يؤكد على وجوب قيام الدولة اللبنانية بواجباتها كافة، لحماية الفرق الصحفية والكوادر الطبية من العدوان الإسرائيلي، وليس أقلّه توثيق هذه الجرائم وملاحقة الاحتلال أمام المحافل الدولية بشأنها.