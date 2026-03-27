مسعد زار ناصرالدين شاكرا دعمه مستشفى جزين والمستوصفات في القضاء وقرى شرق صيدا

زار النائب الدكتور شربل مسعد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين في مكتبه في وزارة الصحة، وتم البحث في الواقع الصحي في قضاء جزين وقرى شرق صيدا، لا سيّما في ظل الظروف الراهنة وما يشهده من ضغط متزايد نتيجة ازدياد عدد السكان بسبب النزوح، ما يستدعي تعزيز الجهوزية الصحية وتأمين استمرارية تقديم الخدمات.

وأشاد النائب مسعد بسرعة استجابة الوزير في دعم مستشفى جزين الحكومي والمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في قرى شرق صيدا وقضاء جزين، شاكرا له تعاونه ودعمه المتواصل ولجهود وزارة الصحة في تغطية علاجات المرضى، ناقلاً ارتياح المرضى لهذه التغطية وما تساهم به في تخفيف الأعباء عنهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام