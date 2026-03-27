عراقجي من مجلس حقوق الإنسان: استهداف مدرسة ميناب جريمة حرب… والدفاع عن إيران مستمر

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أنّ الهجوم على مدرسة في ميناب “لا مبرر له”، واصفاً ما تتعرض له بلاده بأنه حرب “غير مشروعة وغير مبررة”.

وشدّد عراقجي على أن العدوان أدى إلى تدمير مدارس ومستشفيات وسيارات إسعاف ومنشآت حيوية، معتبراً أن استهداف مدرسة “شجرة طيبة” يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف أن محاولات الولايات المتحدة تبرير استهداف المدرسة لا تعفيها من المسؤولية، مؤكداً أن إيران لم تكن تسعى إلى الحرب لكنها مصممة على الدفاع عن نفسها في وجه ما وصفه بـ”العدوان”.

وأشار إلى أن هذه الحرب، التي تشنها الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد الشعب الإيراني، تأتي نتيجة الصمت الدولي تجاه الجرائم السابقة في فلسطين المحتلة ولبنان، محذّراً من أن اللامبالاة إزاء الظلم لن تجلب الأمن والاستقرار.

المصدر: وكالة مهر