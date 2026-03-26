مقر خاتم الأنبياء: استهدفنا بهجمات واسعة إيلات وقواعد أميركية وحاملة طائرات في الموجات 79-81 من “الوعد الصادق 4”

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، المقدم إبراهيم ذو الفقاري، عن تنفيذ سلسلة جديدة من الهجمات ضمن عملية “الوعد الصادق 4″، شملت استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة، إلى جانب استهداف مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” بصواريخ كروز.

وقال ذو الفقاري، في بيان فجر اليوم الخميس، إن قوات الجو-فضاء والقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية استهدفت، خلال الساعات الماضية، مدينة إيلات ومحطات استقبال الأقمار الصناعية المرتبطة بالجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن الموجة التاسعة والسبعين من العملية.

كما شملت الهجمات قواعد “الأزرق” و”الشيخ عيسى” و”علي السالم” و”عريفجان” التابعة للجيش الأميركي، باستخدام صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية.

وأضاف المتحدث أن مراكز استراتيجية وعسكرية وأمنية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة استُهدفت في هجوم صاروخي مكثف ومطول، ضمن الموجة الثمانين من العملية، بالتزامن مع هجوم للمقاومة الإسلامية.

وفي إطار الموجة الحادية والثمانين، أوضح ذو الفقاري أن صواريخ “عماد” و”قيام” و”خرمشهر 4″ و”قدر” أصابت أكثر من 70 هدفًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها مدن حيفا وديمونا والخضيرة.

كما كشف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء عن إطلاق صواريخ كروز ساحلية باتجاه مجموعة حاملة الطائرات “USS Abraham Lincoln”، ما دفعها إلى تغيير موقعها.

كما أشار إلى إصابة طائرة أمريكية من طراز “إف-18” في محيط منطقة تشابهار، بواسطة منظومة دفاع جوي تابعة لحرس الثورة الإسلامية.

ولفت ذو الفقاري إلى أن الجيش الإيراني استهدف تجمعات للقوات الأمريكية وجماعات انفصالية مدعومة أمريكيًا في مدينة أربيل، باستخدام صواريخ.

المصدر: موقع المنار + وكالة يونيوز