مقر خاتم الأنبياء: استهداف المراكز الاستراتيجية والعسكرية والأمنية للكيان الصهيوني شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة

تفاصيل اليوم السادس والعشرين من عملية “الوعد الصادق 4”

المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء : استكمالًا للموجة التاسعة والسبعين من عملية “الوعد الصادق 4″، استهدفت قوات الجو-فضاء والقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، خلال الساعات الماضية، مدينة إيلات، ومحطات استقبال الأقمار الصناعية المرتبطة بالجيش الإسرائيلي، إلى جانب قواعد “الأزرق” و”الشيخ عيسى” و”علي السالم” و”عريفجان” التابعة للجيش الأمريكي، باستخدام صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية

ذلك ضمن عملية ممتدة ومركّزة على التأثير. وأضاف أن مراكز استراتيجية وعسكرية وأمنية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة استُهدفت في هجوم صاروخي مكثف ومطول، ضمن الموجة الثمانين من العملية، بالتزامن مع هجوم للمقاومة الإسلامية. وتابع أن صواريخ “عماد” و”قيام” و”خرمشهر 4″ و”قدر” أصابت أكثر من 70 هدفًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها حيفا وديمونا والخضيرة، وذلك في إطار الموجة الحادية والثمانين. وأشار إلى أنه تم إصابة طائرة أمريكية من طراز “إف-18” في محيط منطقة تشابهار، بواسطة منظومة دفاع جوي تابعة لحرس الثورة الإسلامية.

ولفت إلى أن الجيش الايراني استهدف تجمعات للقوات الأمريكية وجماعات انفصالية مدعومة أمريكيًا في أربيل باستخدام صواريخ. كما ذكر أنه تم إطلاق صواريخ كروز ساحلية باتجاه مجموعة حاملة الطائرات USS Abraham Lincoln، ما دفعها إلى تغيير موقعها.