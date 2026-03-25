    عربي وإقليمي

    لجان المقاومة: قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي “جريمة حرب مكتملة الأركان”

    اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم، أن مصادقة كنيست الاحتلال بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل “جريمة حرب مكتملة الأركان”، مؤكدة أن الخطوة تعكس “الطبيعة الفاشية والعنصرية” للاحتلال.

    وحذّرت اللجان من تداعيات القانون على الأسرى داخل السجون، مشيرة إلى أنه تصعيد خطير يدل على سياسة ممنهجة تهدف إلى شرعنة القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين.

    ودعت لجان المقاومة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين ووقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعت إلى إشعال ثورة غضب في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات نصرة للأسرى ورفضاً لقوانين القتل والإجرام.

    المصدر: موقع المنار+الصحافة الفلسطينية

