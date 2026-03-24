المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق يخول الحشد الشعبي بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس

كشفت مصادر رفيعة، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني خول الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني خول الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس للتصدي للاعتداءات العسكرية التي تستهدف مقارهم”.

وأضافت المصادر، أن ” المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر تنفيذ مذكرات القبض بحق المتورطين باستهداف المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية وكشف الجهات التي ينتمون إليها”.

المصدر: واع