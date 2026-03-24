الثلاثاء   
   24 03 2026   
   4 شوال 1447   
   بيروت 20:56
    بالفيديو | إصابات وسقوط صواريخ في صفد والجليل عقب ضربة إيرانية جديدة للكيان الاسرائيلي

      أفادت خدمات الإسعاف في الكيان الإسرائيلي بسقوط ثلاثة مصابين صهاينة في صفد ومصابين اثنين في الجليل، جراء سقوط شظايا ناجمة عن صاروخي إيراني.

      وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صواريخ وشظايا سقطت في موقعين داخل صفد، مع ورود أنباء عن إصابات، مشيرة إلى سقوط صاروخ أُطلق بشكل مباشر من إيران في منطقة صفد شمالي الأراضي المحتلة.

      في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بصدور قرار بحظر نشر مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية في صفد، بعد وقت قصير من الهجوم.

      كما أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أنباء عن سقوط رؤوس متفجرة أو شظايا في صفد شمالي الأراضي المحتلة، عقب الضربة الإيرانية.

      من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

      وبالتزامن، أفادت قناة “كان” العبرية بمقتل مستوطِنة جراء القصف الصاروخي الذي نفذه حزب الله على مناطق الشمال.

      في السياق ذاته، ذكرت القناة 14 العبرية أن صاروخًا سقط في منطقة تقاطع محانيم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وُصفت بعضها بالحرجة.

      كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تسجيل إصابات في منطقة محانيم بالجليل الأعلى، عقب سقوط صواريخ في المنطقة.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 24-3-2026

      لقاء الأحزاب: وزير خارجية لبنان مصاب بارتجاج في حسه الوطني

      هيئة علماء بيروت تدين بشدة قرار وزير الخارجية اللبنانية

