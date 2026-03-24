قائد مقر خاتم الأنبياء (ص): قواتنا القوية المقتدرة ماضية نحو النصر الكامل

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله) المركزي “اللواء علي عبد اللهي” في رسالة موجهة للشعب الايراني، ان القوات المسلحة الإيرانية القوية ماضية في مسارها حتى تحقيق النصر الكامل.

وقال “اللواء عبد اللهي” في رسالته، أن القوات المسلحة الإيرانية القوية تواصل التزامها الكامل للدفاع عن البلاد في هذه المرحلة الحساسة من الحرب؛ مشددا على أن القوات المسلحة مستندة الى دعم الشعب الإيراني اليقظ والمقاوم ماضية في هذا المسار المشرف حتى تحقيق النصر الكامل.

وصرح “اللواء عبد اللهي”بأن الأعداء الخبثاء من الأمريكيين والصهاينة شنوا حربا عنيفة بهدف تقسيم إيران والسيطرة عليها؛ مشيرا إلى أنهم في اليوم الأول استهدفوا قائد الأمة الإسلامية وعددا من قادة القوات المسلحة، على أمل انهيار البلاد خلال 48 ساعة نتيجة غياب القيادة.

وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء (صلى الهه عليه وآله) المركزي أنه بفضل الله وبمشاركة الشعب الإيراني والتضحيات الاستثنائية للقوات المسلحة خلال الأيام الـ 25 الماضية، تم إلحاق الهزيمة بالأعداء، وفي مقدمتهم أمريكا المتغطرسة؛ مضيفا أن مسار التقدم نحو النصر النهائي ما زال مستمرا.

وأشار إلى أن القوى الوهمية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي طالما أخضعت الشعوب، باتت اليوم في موقع الانكسار حيث يسعى حاليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخرج من الحرب عبر الاتصالات مع قادة بعض الدول وذلك بعد فشله في تحقيق أهدافه.

وفي هذا السياق، اعتبر قائد مقر خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله) المركزي ذلك إنجازا تاريخيا للشعب الإيراني؛ مؤكدا استمرار القوات المسلحة في التزامها بالدفاع عن البلاد تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد “مجتبى الخامنئي (دام ظله)”.

المصدر: موقع المنار