    ايران | عدوان أميركي-إسرائيلي يستهدف منشأتين للطاقة في أصفهان وخرمشهر

      أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تعرُّض بنى تحتية للطاقة في مدينتي أصفهان وخرمشهر لهجمات صاروخية أوقعت أضرارًا مادية، في إطار استمرار للعدوان الأميركي – الإسرائيلي على المنشآت الحيوية في البلاد.

      وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الضغط الواقعين في شارع كاوه بمدينة إصفهان قد تعرّضا لإصابة مباشرة، ما أدى إلى تضرر أجزاء من هذه المرافق بالإضافة إلى منازل سكنية في الجوار.

      ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بشرية في هذا الهجوم.

      وفي جنوب البلاد، أفادت تقارير متزامنة باستهداف خط أنابيب الغاز المغذي لمحطة كهرباء خرمشهر.

      من جانبه، أوضح محافظ خرمشهر أن قذيفة واحدة سقطت خارج نطاق محطة خط الغاز، مؤكدًا أن الحادثة لم تسفر عن أي خسائر بشرية.

      المصدر: وكالة يونيوز

