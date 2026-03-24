    الحشد الشعبي: في اعتداءٍ سافرٍ وجبان… قائد عمليات الأنبار سعد دواي البعيجي ارتقى شهيدًا مع ثلّةٍ من رفاقه إثر ضربة جوية أمريكية غادرة

      اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انه في اعتداءٍ سافرٍ وجبان ارتقى قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي سعد دواي البعيجي شهيدًا مع ثلّةٍ من رفاقه الأبطال، إثر ضربةٍ جويةٍ أمريكيةٍ غادرة استهدفت مقرّ القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.

      واعتبرت هيئة الحشد في بيان إن “هذه الجريمة النكراء تمثّل انتهاكًا فاضحًا لسيادة العراق، واستخفافًا خطيرًا بدماء أبنائه، وتكشف مجددًا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنًا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية”.

      واضاف البيان ” لقد مضى الشهداء وهم على العهد، ثابتين في مواقعهم، مدافعين عن أرض العراق وشعبه، وسيبقى دمهم الطاهر منارةً تضيء طريق الكرامة والسيادة، ودليلًا حيًا على حجم التضحيات التي تُبذل في سبيل الوطن.”

      واكد البيان أن “دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستكون دافعًا لمزيدٍ من الثبات والإصرار على حماية العراق والدفاع عن سيادته بكل الوسائل المشروعة”، محملاً “القوى السياسية مسؤولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدًا لهذه التجاوزات الخطيرة”.

      وختم الحشد بيانه “الرحمة والخلود لشهدائنا الأبراوالشفاء العاجل للجرحى، وإنّا على العهد باقون”.

      المصدر: موقع الحشد الشعبي

      مواضيع ذات صلة

      هيئة الحشد الشعبي في العراق : استشهاد قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي سعد دواي البعيجي مع ثلّة من رفاقه في عدوان أميركي استهدف مقر القيادة في الحبّانية

      وزير الحرب الأميركي السابق جيم ماتيس : على الولايات المتحدة الاعتماد على الدبلوماسية لإنهاء الأزمة مع إيران ولن يكون الحل بغير ذلك

      وزير الحرب الأميركي السابق : الإدارة الأميركية ستواجه ردود فعل سلبية بسبب الحرب في “الشرق الأوسط” في الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر نظراً لانعكاساتها الكبيرة على الوضع المالي للمواطن الأميركي

