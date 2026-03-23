ايجاز اليوم الـ 23 من عملية “الوعد الصادق 4”.. استهداف البنية التحتية للجيش الإسرائيلي وقواعد أمريكية بالمنطقة

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي أنه منذ فجر اليوم، نفّذت وحدات الطائرات المسيّرة التابعة للقوات البرية والجوية والبحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن مختلف أنحاء البلاد، هجمات استهدفت قاعدة تل نوف الجوية التابعة للكيان الصهيوني، إضافة إلى موقع تمركز مقاتلات F-35 وF-15 الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية.

وأوضح أنه منذ بدء اعتداءات العدو الأمريكي–الصهيوني، جرى تنفيذ عشرات المراحل من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية بمختلف أنواعها، استهدفت مواقع مهمة واستراتيجية في الأراضي المحتلة، وكذلك مصادر الهجمات من القواعد الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة.

وأشار إلى أنه في استكمال لهجمات الموجة الخامسة والسبعين من عملية «الوعد الصادق 4»، نُفّذت صباح اليوم هجمات واسعة لوحدات الطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري ضد مواقع وتجمعات الانفصاليين في أربيل.

وأضاف أنه منذ فجر اليوم، تم فتح جبهة هجومية جديدة ضمن «الموجة السادسة والسبعين» من العملية، من قبل قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري، تحت شعار «يا أبا عبد الله الحسين (عليه السلام)»، مستهدفة أهدافًا أمريكية وصهيونية.

وفي إطار استنزاف البنية التحتية العسكرية للأعداء، أفاد بأنه تم استهداف القواعد الأمريكية في الظفرة، فيكتوريا، الأسطول البحري الخامس، وملك سلطان، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ تعمل بالوقود السائل من طراز «قيام» والوقود الصلب من طراز «ذو الفقار»، محققة إصابات دقيقة.

كما أشار إلى استهداف البنى التحتية للجيش الصهيوني في عسقلان، تل أبيب، حيفا، ومستوطنة غوش دان جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بصواريخ موجهة تعمل بالوقود الصلب من طراز «خيبر شكن» وصواريخ «قيام»، ما أدى إلى تحقيق ضربات قوية.

وبيّن أن الموجة السابعة والسبعين من العملية نُفّذت تحت الشعار «يا حيدر كرار»، مستهدفة مواقع العدو الصهيوني من شمال إلى جنوب الأراضي المحتلة باستخدام منظومات «خيبر شكن» والطائرات المسيّرة الانتحارية، كما طالت قواعد للجيش الأمريكي، ومنها علي السالم، الخرج، والظفرة، باستخدام منظومات دقيقة وصواريخ «ذو الفقار» والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن العملية أُنجزت بنجاح كامل.

وختم بالتأكيد أن السلوك المتناقض للرئيس الأمريكي لن يؤدي إلى أي غفلة عن مجريات الميدان، مشيراً إلى أن الحرب النفسية للعدو أصبحت مكشوفة، وأن استمرار الصمود والمقاومة سيبقى العامل الحاسم حتى تحقيق النصر النهائي.

المصدر: قناة العالم