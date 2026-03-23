محسن رضائي: الرد على استهداف البنية التحتية لن يكون «العين بالعين بل الرأس مقابل العين»

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية للكهرباء في إيران، أن «هذه المرة لن تكون العين بالعين، بل الرأس مقابل العين».

وشدد رضائي على أن الحرب ستستمر حتى تحصل إيران على تعويض عن جميع خسائرها، ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى ضمانات قانونية دولية بعدم تدخل واشنطن في شؤونها.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن ترامب، في ما يتعلق بالعدوان على حقل «بارس»، قال إنه لم يكن على علم، لافتاً إلى أنه تم الضغط على رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتصريح بعدم معرفته بالهجوم.

وأضاف رضائي أن المرحلة المقبلة قد تشهد انقساماً عميقاً بين الولايات المتحدة و«إسرائيل».

