    الجيش الايراني یستهدف قاعدة تل نوف الصهيونية وقواعد امريكية في المنطقة

      اعلن الجيش الايراني اليوم عن استهدافه قاعدة “تل نوف” الجوية الصهيونية وقواعد امريكية في المنطقة بمسيرات انقضاضية.

      وأعلن الجيش في بيانه الـ40 الصادر اليوم الاثنين، أن وحدات الطائرات المُسيّرة التابعة لقواته البرية والجوية والبحرية للجیش من مناطق مختلفة في البلاد،ومنذ فجر اليوم، استهدفت قاعدة “تل نوف” الصهيونية الجوية ومكان تواجد مقاتلات F-35 وF-15 الأمريكية في قاعدة “الأزرق” الجوية في شرق الاردن بمسيرات انقضاضية مدمرة.

      كما لفت البيان الى ان قاعدة “تل نوف” الصهيونية الجوية تعد من أهم القواعد الحيوية في سلاح الجو الصهيوني، التي تحوي أسرابا من المقاتلات وتقدم الدعم في عمليات بعيدة المدى وتلعب دوريا محوريا في العدوان على الشعب الإيراني.

      وقال الجيش الايراني في بيانه: إن قاعدة “الازرق” الجوية في شرق الاردن تعتبر من أهم مراكز العمليات والدعم الأمريكية، ومكان تواجد وانطلاق عمليات وهجمات مقاتلات F-35 وF-15 وطائرات الحرب الإلكترونية ضد إيران.

      واشار البیان أنه منذ بدء العدوان الصهيو-امريكي، قامت القوات المسلحة الإيرانية في عشرات المراحل وباستخدام أنواع مُختلفة من المسيرات الانقضاضية المدمّرة باستهداف النقاط الهامة والاستراتيجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراكز انطلاق وشن الهجمات والاعتداء من القواعد الأمريكية المنتشرة في دول المنطقة.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام سفن الأطراف المعتدية

      عراقجي: مضيق هرمز مغلق أمام سفن الأطراف المعتدية

      الحرس الثوري: تنفيذ الموجة 77 واستهداف مواقع للعدو في الكيان وقواعد أميركية في المنطقة

      الحرس الثوري: تنفيذ الموجة 77 واستهداف مواقع للعدو في الكيان وقواعد أميركية في المنطقة

      الخارجية الإيرانية تنفي اجراء أي مفاوضات مع أمريكا

      الخارجية الإيرانية تنفي اجراء أي مفاوضات مع أمريكا