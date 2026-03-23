الإثنين   
   23 03 2026   
   3 شوال 1447   
   بيروت 20:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الحرس الثوري: تنفيذ الموجة 77 واستهداف مواقع للعدو في الكيان وقواعد أميركية في المنطقة

      أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي تنفيذ الموجة السابعة والسبعين من عملية «الوعد الصادق 4» بنداء «يا حيدر الكرار»، إهداءً إلى رواة المقاومة الشهداء «علي محمد نائيني» و«أبو عبيدة» و«محمد عفيف».

      وأوضحت أن العملية استهدفت أهدافاً للعدو الصهيوني في شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلة، باستخدام أنظمة صاروخية فائقة الثقل ودقيقة من نوع «خيبر شكن» وطائرات مسيّرة انقضاضية، إضافة إلى استهداف قواعد الجيش الأميركي في «علي السالم» و«الخرج» و«الظفرة»، باستخدام أنظمة صاروخية دقيقة وصواريخ الوقود الصلب «ذو الفقار» ومسيّرات انقضاضية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح كامل.

      وأضافت أن «السلوك المتناقض للرئيس الأميركي المخادع لن يدعنا نغفل عن الجبهة القتالية ومواصلة المعركة مع المعتدي الخبيث»، معتبرة أن «الحرب النفسية التي يشنها ترامب أصبحت مكشوفة».

      وأشارت إلى أن «الصمود والمقاومة البطولية لإيران العزيزة أدّيا إلى إرباك وتردد في برامج وسيناريوهات العدو المعتدي»، مؤكدة أن «هذه المقاومة مستمرة كمفتاح للنصر».

      وختمت بالتأكيد أن «تراجعات العدو ستستمر، بإذن الله، بحضور الشعب المجاهد في الشوارع واستمرار الضربات في الميدان».

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الإيرانية تنفي اجراء أي مفاوضات مع أمريكا

      الخارجية الإيرانية تنفي اجراء أي مفاوضات مع أمريكا

      تراجع في خطاب ترامب مقابل ثبات إيراني.. مؤشرات على ارتباك أميركي وتصاعد معادلات الردع

      تراجع في خطاب ترامب مقابل ثبات إيراني.. مؤشرات على ارتباك أميركي وتصاعد معادلات الردع

      فيديوغراف | تصعيد نوعي للجمهورية الإسلامية في مواجهة العدوان

      فيديوغراف | تصعيد نوعي للجمهورية الإسلامية في مواجهة العدوان