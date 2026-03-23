الحرس الثوري: تنفيذ الموجة 77 واستهداف مواقع للعدو في الكيان وقواعد أميركية في المنطقة

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي تنفيذ الموجة السابعة والسبعين من عملية «الوعد الصادق 4» بنداء «يا حيدر الكرار»، إهداءً إلى رواة المقاومة الشهداء «علي محمد نائيني» و«أبو عبيدة» و«محمد عفيف».

وأوضحت أن العملية استهدفت أهدافاً للعدو الصهيوني في شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلة، باستخدام أنظمة صاروخية فائقة الثقل ودقيقة من نوع «خيبر شكن» وطائرات مسيّرة انقضاضية، إضافة إلى استهداف قواعد الجيش الأميركي في «علي السالم» و«الخرج» و«الظفرة»، باستخدام أنظمة صاروخية دقيقة وصواريخ الوقود الصلب «ذو الفقار» ومسيّرات انقضاضية، مؤكدة أن العملية نُفذت بنجاح كامل.

وأضافت أن «السلوك المتناقض للرئيس الأميركي المخادع لن يدعنا نغفل عن الجبهة القتالية ومواصلة المعركة مع المعتدي الخبيث»، معتبرة أن «الحرب النفسية التي يشنها ترامب أصبحت مكشوفة».

وأشارت إلى أن «الصمود والمقاومة البطولية لإيران العزيزة أدّيا إلى إرباك وتردد في برامج وسيناريوهات العدو المعتدي»، مؤكدة أن «هذه المقاومة مستمرة كمفتاح للنصر».

وختمت بالتأكيد أن «تراجعات العدو ستستمر، بإذن الله، بحضور الشعب المجاهد في الشوارع واستمرار الضربات في الميدان».

المصدر: موقع المنار