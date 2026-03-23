مصلحة الليطاني: توقف كلي لمعمل إبراهيم عبد العال ليومين بسبب الاعمال

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، “أنها ستضطر إلى التوقف الكلي لمعمل إبراهيم عبد العال الكهرومائي، الذي ينتج حالياً نحو 4 ميغاواط، وذلك لمدة يومين ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 24 الحالي، نتيجة عطل طارئ في السِكّر الرئيسية للمجموعة رقم (1). ويأتي هذا التوقف في إطار تمكين الفرق الفنية من إجراء أعمال الصيانة اللازمة، والتي تستوجب وقف المعمل بالكامل وتفريغ القساطل المضغوطة، ضماناً لسلامة التجهيزات وحسن تنفيذ أعمال الإصلاح”.

وأكدت المصلحة أن “معملي أرقش وحلو سيواصلان إنتاجهما الكهربائي بشكل طبيعي، وذلك بفضل الإدارة المتكاملة للموارد المائية من نهر مشغرة، وعين الزرقاء، وينابيع نفق عبد العال – أنان، إضافة إلى شلالات جزين ونهر بسري”.

وأشارت إلى أنه “خلال فترة التوقف، سيتم تخزين المياه الواردة من الحوض الأعلى لنهر الليطاني في بحيرة القرعون، تمهيداً للاستفادة منها لاحقاً في تعزيز إنتاج الطاقة الكهرومائية فور استئناف التشغيل”.