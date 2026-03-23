“نيويورك تايمز” تنتقد ترامب: الأكاذيب حول الحرب مع إيران سترتد عليه

وجّهت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز انتقادات حادة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية ما وصفته بسيل من التصريحات المضللة المرتبطة بالحرب الأميركية – “الإسرائيلية” على إيران، محذّرة من تداعياتها على المستوى الداخلي والخارجي.

واعتبرت الصحيفة أنّ هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية على ترامب شخصياً وعلى مصالح الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنّ “الكذب سلوك معتاد” لديه، حيث سبق أن أدلى خلال ولايته الأولى بآلاف التصريحات غير الدقيقة، وفق تحليلات نشرتها واشنطن بوست.

وشدّدت هيئة التحرير على أنّ خطورة التضليل في أوقات الحرب تكمن في كونه قد يؤدي إلى أخطاء قاتلة وحتى جرائم حرب، ما يقوّض القيم والمصالح الأميركية على المدى البعيد.

وفيما أقرت بوجود نقاش مشروع حول جدوى الحرب الحالية، رأت أنّ ترامب لا يقدّم مبررات واضحة، بل يعتمد على سرديات متناقضة لإخفاء ما وصفته بسوء التخطيط والأساس الهش للحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ تضارب التصريحات داخل الإدارة الأميركية بشأن أهداف الحرب ومدتها يعكس حالة من الإرباك، محذّرة من تكرار تجارب تاريخية، مثل حرب فيتنام وغزو العراق عام 2003، حيث ارتدّت الأكاذيب على صانعيها.

وختمت هيئة التحرير بأن أي مكاسب قصيرة الأمد قد يحققها ترامب من هذا النهج ستبقى محدودة، مقابل كلفة باهظة ستتحمّلها الولايات المتحدة والعالم.

المصدر: روسيا اليوم