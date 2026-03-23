حرس الثورة الاسلامية: إذا استُهدفت محطات الكهرباء في إيران فسيتم استهداف تلك الموجودة في الاراضي المحتلة ودول المنطقة التي تزود القواعد الأميركية بالطاقة

اعلن الحرس الثوري الايراني في بيان ان “رئيس الولايات المتحدة الكاذب، الإرهابي وقاتل الأطفال، يدعي أن حرس الثورة الإسلامية يعتزم استهداف محطات تحلية المياه في المنطقة والتسبب بمعاناة لشعوبها.”

واوضح الحرس في بيانه إن “هذا الجيش الأمريكي المعتدي والمعادي للشعوب هو من بدأ الحرب بقتل الأطفال والتسبب بمقتل 180 طفلًا في المدارس الابتدائية، وقد استهدف حتى الآن خمس منشآت مائية، من بينها محطة تحلية في جزيرة قشم، أما حرس الثورة فلم يقم بمثل هذا العمل حتى الآن”.

واضاف إن “هذا الرئيس الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال هو من هدّد باستهداف محطات الكهرباء في إيران، ومن الطبيعي أن يؤدي استهداف الكهرباء إلى تعطيل العديد من الخدمات الإنسانية مثل المستشفيات ومراكز الإغاثة وشبكات المياه ومحطات التحلية، وهو عمل غير إنساني. ما قمنا به هو إعلان قرارنا: في حال استهداف محطات الكهرباء، فإن إيران ستردّ باستهداف محطات الكهرباء التابعة للكيان المحتل، وكذلك محطات الكهرباء في دول المنطقة التي تزوّد القواعد الأمريكية بالكهرباء، إضافة إلى البنى التحتية الاقتصادية والصناعية وقطاع الطاقة التي يملك الأمريكيون حصصًا فيها. لا شك أننا سنفعل ذلك.”

وتابع البيان “لقد استهدفتم مستشفياتنا ولم نفعل ذلك، واستهدفتم مراكز الإغاثة ولم نفعل، واستهدفتم مدارسنا ولم نفعل، لكن إذا استهدفتم الكهرباء فسنستهدف الكهرباء.

نحن مصمّمون على الردّ على أي تهديد بالمستوى الذي يحقق الردع، وسنقوم بذلك الولايات المتحدة لا تعرف قدراتنا، وستراها في الميدان”.

