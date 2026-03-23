حرس الثورة : الموجة الـ 75 استهدفنا قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج واماكن تموضع جديدة لقوات العدو الصهيوني بالصواريخ الباليستية وحققنا اصابات

اعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان انه تم تنفيذ الموجة الخامسة والسبعين من عملية “الوعد الصادق 4” بنداء «يا فاطمة الزهراء (ع)»، وتخليداً لذكرى الشهيدين العميد علي محمد نائيني، المتحدث باسم حرس الثورة، وحجة الإسلام إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات، ضد أهداف صهيونية وأميركية.

واوضح الحرس في بيانه انه في هذه الموجة، وبناءً على عمليات الرصد التي نفذتها وحدات الاستخبارات العملياتية، تم استهداف مواقع انتشار جديدة واختباء جنود الجيش الصهيوني في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة.

كما تم استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، والتي تُعد من المواقع الرئيسية لتمركز وتنفيذ العمليات الجوية الأميركية ضد إيران، وذلك بواسطة صواريخ باليستية.

وحذر حرس الثورة في بيانه العسكريين الصهاينة والأميركيين من أنهم يخضعون لمراقبة دقيقة وكاملة من قبل وحدات الاستخبارات العملياتية، وأن اختباءهم داخل المستوطنات، كما حدث في إحدى المستوطنات في عراد، لن ينقذهم بسبب الإحاطة الاستخباراتية الكاملة.

المصدر: موقع المنار