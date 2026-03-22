المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء يؤكد دعم إيران الثابت لفلسطين وشعبها

وجه المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء رسالة إلى المسلمين في المنطقة، وإلى الشعب الفلسطيني، وخصوصًا غزة الصابرة، معبّراً عن وفاء ومحبة وأخوّة صادقة نابعة من القلب.

وأشار إلى أن الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني كانا دائمًا حاضرين في وجدان الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة، باعتبارهما راية للحق الذي لا يسقط وشعبًا لا تُضعفه الشدائد مهما عظمت.

وأكد المتحدث أن إيران لا تقاتل اليوم دفاعًا عن نفسها فقط، ولا ثأرًا لدماء شهدائها فحسب، بل دفاعًا عن مظلومية الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وشهدائه أيضًا، مضيفًا أن فلسطين ليست قضية شعب واحد، بل قضية الكرامة والحق والعدالة للأمة الإسلامية بأسرها.

وخاطب المتحدث الأمة الإسلامية وشعب فلسطين بالقول: “لا تظنوا أنكم وحدكم في هذه المواجهة؛ نحن معكم على عهد ثابت وموقف لا يتزعزع. أنتم شعب الصبر والكرامة، تعرفون كيف تصمدون وتحفظون حقكم عبر الأجيال”، مؤكداً التزام إيران بالبقاء إلى جانب الفلسطينيين حتى عودة الحق إلى أهله، وتحرير فلسطين لتكون عزيزة حرة لدى أصحابها.

