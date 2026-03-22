بالفيديو… صواريخ المقاومة تحقق إصابات مباشرة في مسكفعام

أفاد “موقع والا” العبري أن “مجموعةٌ مضادّةٌ للدروع تابعةٌ لـحزب الله تجاوزت خطَّ الدفاع الأمامي للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأطلقت صواريخها على مسكافعام”، ما أدّى إلى مقتل أحد الجرحى المستوطنين وإصابة آخرين. يأتي ذلك في وقت قال فيه مراسل المنار إن “صلية صاروخية أطلقت باتجاه مستعمرة مسكفعام”، صباح اليوم الأحد.

وللمفارقة فإن ذلك تزامن مع دولة لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير جولة في الشمال، حيث قيل إنه “صادق على خطط للتنفيذ في لبنان”، زاعماً لرؤساء بلديات الشمال أن “تركيز الجيش سيكون على تنفيذ عمليات تبعد التهديد وتقف في الخط الأمامي كحاجز بين البلدات وأي تهديد”.

وأظهرت المشاهد من مسكفعام إصابة الصواريخ أهدافها وإحداث أضرار.

هذا ودّت صفارات الانذار في كفار غلعادي ومسغاف عام وتل حي في اصبع الجليل.

المصدر: موقع المنار