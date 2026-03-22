قواعد إسرائيلية تحت نيران المقاومة في حيفا وطبريا وصفد والمجاهدون يكبدون العدو خسائر عند الحدود

واصلت المقاومة الإسلامية – حزب الله تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المتنوعة ضد مواقع وجنود العدو الإسرائيلي في شمال وجنوب الأراضي المحتلة، شملت صليات صاروخية دقيقة، مسيّرات انقضاضية، وقذائف مدفعية، إضافة إلى الاشتباكات المباشرة في عدد من المدن الحدودية.

واليوم السبت، أعلنت المقاومة استهداف عدد من القواعد والمواقع العسكرية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي في شمال الأراضي المحتلة، عبر صليات صاروخية وسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وأوضحت أن العمليات شملت استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصلية صاروخية، وقاعدة تقاطع غولاني غرب بحيرة طبريا بصلية مماثلة.

كما استهدفت مقرّ قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد المحتلة للمرة الثانية، بصلية صاروخية.

وأضافت أن الهجمات طالت أيضًا قاعدة نفتالي غرب بحيرة طبريا، ومنظومة الدفاعات الجوية في معالوت ترشيحا، وثكنة شوميرا، وذلك عبر صليات صاروخية متتالية.

وفي السياق ذاته، أعلنت استهداف قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة، باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في عدة نقاط حدودية ومواقع عسكرية، باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيّرات انقضاضية.

وأوضحت أن العمليات شملت استهداف تجمع لجنود جيش العدو في محيط معتقل الخيام بصلية صاروخية، وتجمع آخر لجنود وآليات في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية مماثلة.

كما استهدفت تجمعًا لجنود وآليات في خلّة العقصى في خراج بلدة العديسة الحدودية بصاروخ نوعي، إضافة إلى تجمع مماثل في مشروع الطيبة بصاروخ نوعي أيضًا، قبل أن تعود وتستهدف الموقع نفسه بصلية صاروخية.

وأشارت إلى استهداف تجمع لجنود جيش العدو في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرة الثانية بصلية صاروخية، وتجمع آخر في مستوطنة المطلة بصلية مماثلة.

وفي السياق، استهدفت المقاومة تجمعًا لجنود وآليات في الحارة الشرقية لمدينة الخيام بصلية صاروخية، إضافة إلى تجمع شرق بلدة الناقورة بصليات صاروخية وقذائف مدفعية.

كما أعلنت استهداف تجمع لجنود وآليات في حي المعصرة في بلدة مارون الراس الحدودية بقذائف مدفعية، وتجمع آخر في موقع خربة يارون المحتل بصاروخ نوعي.

ولفتت إلى تنفيذ هجمات بواسطة مسيّرات انقضاضية استهدفت تجمعًا لجنود العدو في الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية، وكذلك موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

كما استهدفت تجمعًا لجنود جيش العدو في مستوطنة كريات شمونة بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب تكرار استهداف موقع المرج مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخية، وتجمع في خلّة العقصى بصلية مماثلة.

واشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم السبت، مع قوة إسرائيلية حاولت التوغّل من منطقة اللبونة باتجاه مبنى بلدية بلدة الناقورة، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، محققين إصابات مباشرة في صفوفها.

كما خاض مجاهدو المقاومة اشتباكات مباشرة مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام، مستخدمين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، ولا سيما في حي الجلاحية والحارة الشرقية من المدينة.

وفي السياق، استهدفت المقاومة تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بصلية من الصواريخ النوعية.

وأعلنت كذلك استهداف دبابة «ميركافا» في بلدة الخيام بصاروخ موجّه، ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة.

كما استُهدفت دبابة «ميركافا» أخرى في محيط بلدية الناقورة بصاروخ موجّه، حيث أُصيبت بشكل مباشر، فيما عملت قوات العدو على سحبها تحت ساتر دخاني كثيف.

وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المقاومة مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

كما طالت الاستهدافات مستوطنتي أفيفيم ونهاريا، حيث تم قصفهما بصليات صاروخية، فيما تكرر استهداف مستوطنة أفيفيم بصلية إضافية.

المصدر: الاعلام الحربي