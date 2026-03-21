بزشكيان: الوحدة الوطنية أولوية

أكد الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان” أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، مشددًا على أن “بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون مع الدول الإسلامية بما يخدم استقرار المنطقة”.

وفي رسالة بمناسبة عيد النوروز وبداية العام الإيراني الجديد، دعا بزشكيان إلى تجاوز الخلافات الداخلية وتعزيز الانسجام الوطني، معتبرًا أن “وحدة المجتمع تشكل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة”.

وأشار إلى أن “إيران لا تسعى إلى أي صراع مع الدول الإسلامية”، مؤكداً استعدادها لتسوية الخلافات وتعزيز العلاقات مع دول الجوار، في إطار رؤية تقوم على التعاون المشترك بدل التوتر.

وفي الشأن الإقليمي، طرح بزشكيان فكرة إنشاء إطار تعاون أمني بين دول المنطقة، يهدف إلى ترسيخ الاستقرار بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مؤكدًا أن “دول المنطقة قادرة على إدارة شؤونها بشكل جماعي”.

كما شدد على تمسك إيران بالمسار السلمي في ملفها النووي، نافيًا السعي لامتلاك أسلحة نووية، ومؤكدًا أن “هذا الموقف ثابت على المستوى الرسمي”.

وختم بالتأكيد أن بلاده تتجه نحو تعزيز السلام والتنمية في محيطها الإقليمي، عبر الشراكة والتكامل مع الدول المجاورة، بما يحقق الأمن والاستقرار المشترك.

المصدر: موقع المنار+قناة العالم