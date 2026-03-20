الشيخ ماهر حمود للسلطة: إذا اعطتكم المقاومة قرار الحرب والسلم فهل تستطيعون انتزاع القرار من الصهيوني والاميركي؟

سأل رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود الحكومة والمسؤولين: “ألا ترون أن شعار احتكار قرار الحرب والسلم أصبح خلفنا؟ إذا اعطتكم المقاومة قرار الحرب والسلم فهل تستطيعون انتزاع القرار من الصهيوني والاميركي؟

اضاف: هل تملكون التأثير على الأميركي الذي خدعكم أخيرا؟ ‏عندما تقولون ان قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة؟ هل أنتم دولة؟ هل أثبتم للمواطنين جميعا أنكم دولة؟ هل استطعتم وقف غارة واحدة؟ هل استطعتم تحييد المدنيين؟ هل أوقفتم الاغتيالات؟ هل حررتم أسيرا؟ هل اعطيتم المواطنين الا الوعود والكلمات الرنانة؟

كما سأل ماذا عن الموازنة؟ هل توافقت مع شعاراتكم الكبرى؟ وماذا عن قانون الفجوة المصرفية، هل كسرت احتكار المصارف للقرار؟”.

ورأى أن أمام الحكومة “امتحان عسير وهم النازحون وتأمين حاجاتهم”.