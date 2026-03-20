العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية: الموجة السادسة والستين من عملية الوعد الصادق 4

أوضح بيان العلاقات العامة لحرس الثورة بتنفيذ الموجة السادسة والستين من عملية «الوعد الصادق 4» في الساعة 01:20 فجر الجمعة، كهدية إلى روح الشهيد العظيم لسيد الشهداء في المقاومة، الحاج قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، تحت الرمز المبارك «يا زهرا (س)»، ضد أهداف في قلب وجنوب الأراضي المحتلة وتل أبيب وقواعد الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة، وبفضل الله تم التنفيذ بنجاح كامل.

وفي هذه الموجة تم استخدام أنظمة صواريخ صلبة وسائلة، فائقة القوة، دقيقة الاستهداف ومتعددة الرؤوس، بما في ذلك خرمشهر، خیبرشکن، متوسطة المدى قیام، ذو الفقار، وطائرات مسيرة انتحارية.

الحياة في حالة إنذار دائم والحبس الطويل لسكان الأراضي المحتلة في الملاجئ، هو أبرز إنجاز لوزارة الحرب الصهيونية وحكومة نتنياهو وترامب المجرم في هذه الحرب.

حكومة الحرب والإرهاب الصهيونية، سعياً للهروب من إخفاقاتها السابقة والأزمات الداخلية والفضائح المرتبطة بإبستين، دخلت حرباً مهزومة سلفاً وبلا شرف ضد إيران، ما أدى إلى ظروف قاسية وغير محتملة في الملاجئ، وحياة دائمة تحت الإنذار لسكان الأراضي المحتلة.





